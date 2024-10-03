У куртці на голе тіло: зірка "Бріджертонів" Сімон Ешлі приміряла яскраві образи

Нещодавно стало відомо, що популярний костюмований серіал продовжено на 4-й сезон, тому актори, які виконують у ньому головні ролі, тепер часто з'являтимуться на ТБ та ЗМІ.

29-річна британська акторка індійського походження — Сімон Ешлі — відома багатьом за роль Кейт Шарми в популярному серіалі "Бріджертони", стала головною зіркою нового випуску британської редакції журналу Glamour і отримала нагороду від видання — "Жінка року" в номінації Gamechanging Actor за акторську гру.

На обкладинці глянцю дівчина позувала у жовтому шкіряному костюмі від KNWLS, що складається з куртки, яку вона одягла на голе тіло, та штанів. Її волосся ідеально гладке, а на обличчі – природний макіяж у теплих відтінках.

В інтерв'ю журналу Сімон розповіла про свій режим дня, розвиток кар'єри та прагнення.

"Я дуже, дуже багато працюю над усім, що роблю. Я прокидаюся о 6-й ранку щоранку, щоб тренуватися, спілкуюся з друзями та сім'єю, завжди з'являюся вчасно на роботі. Я намагаюся бути готовою до всього, що я роблю, щоб бути кращою версією себе. Саме такою жінкою я хочу бути", — поділилася Ешлі.

instagram.com/glamouruk

Сімон відмітила, що піклується не лише про своє фізичне здоров'я, а й психічне, що включає: щотижневу розмовну терапію; утримання від алкоголю ("Не те щоб я взагалі багато п'ю, але мені подобається прокидатися з ясною головою та мотивацією"); час із друзями; робити те, що її надихає ("Ходити в театр, в кіно") і щосили намагатися уникати негативу в Мережі.

instagram.com/glamouruk

Також актриса зізналася, що її героїня з'явиться у майбутньому 4-му сезоні "Бріджертонів", знімання якого вже почалися влітку: "Я знаю, що повертаюся, але це все, що я можу сказати. Я обожнюю шоу, і чим більше я можу бути його частиною, тим краще. Вони були дуже люб'язні, підлаштовуючись під мій графік.

Нагадаємо, раніше Сімон Ешлі вийшла на подіум у сукні кольору металік з високим розрізом. Вона взяла участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth, що відбулося у Palais Garnier у рамках Паризького тижня моди.

Сімон Ешлі / Фото: Associated Press

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