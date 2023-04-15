У куртці шоколадного відтінку та з сумкою Louis Vuitton: Софі Тернер сходила на вечірку з чоловіком

Зірка повернулася на батьківщину до Великої Британії, щоб підтримати чоловіка-музиканта під час концерту.

27-річна британка Софі Тернер, яка прославилася завдяки ролі Санси Старк у серіалі "Гра престолів", опинилася під прицілом папараці у Лондоні. Акторка та її чоловік Джо Джонас йшли на афтепаті-концерт гурту Cup of Joe.

Для заходу Софі обрала цікавий образ з вінтажними акцентами, оскільки одягла штани-кльош у квітковий принт і такий самий той, також на ній була куртка в шоколадному відтінку від бренду Our Legacy.

У руці зірка тримала сумку з короткими ручками від бренду Louis Vuitton, яку поєднала з гострими туфлями. Волосся Софі розпустила та зробила досить легкий макіяж.

Софі Тернер / Фото: Getty Images

Пара повернулася на батьківщину Софі, до Великої Британії, оскільки гурт чоловіка дівчини Jonas Brothers виступав у королівському Альберт-Голлі.

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