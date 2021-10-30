У куртці та улюблених джинсах: Нікі Гілтон помітили на прогулянці в Нью-Йорку

У куртці та улюблених джинсах: Нікі Гілтон помітили на прогулянці в Нью-Йорку

Дівчина не зраджує улюбленому стилю.

Сестра Періс Гілтон і бізнеследі Нікі Гілтон любить гуляти одна Нью-Йорком. Іноді дівчина виходить просто купити каву в одній з міських кав'ярень або просто гуляє балакаючи телефоном.

Днями знаменитість вирішила скористатися гарною погодою та пройтися в районі Нохо. Вона була одягнена в улюблені чорні джинси, теплі черевики та картату куртку. Також на Нікі був теплий светр кольору капучино, а волосся вона зібрала у високий хвостик. Завершили її лук сонцезахисні окуляри та сумка.

Нікі Гілтон / Getty Images

Загалом подібні джинси-скіні — це улюблений предмет одягу модниці. Практично завжди для прогулянок вона одягає саме їх. Наприклад, минулого тижня Нікі поєднала сині скині з капелюхом, чорною футболкою та оригінальним пальтом.

Нікі Гілтон / Getty Images

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Стиль Нікі Гілтон (21 фото)

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