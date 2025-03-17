У куртці та з начісуванням на голові: Джессіка Честейн відвідала показ, який відбувся у Куршевелі

Оскароносна акторка Джессіка Честейн відвідала показ колекції Moncler Grenoble. Захід відбувся на престижному гірськолижному курорті у Куршевелі, що у Франції.

Джессіка позувала фотографам у фотозоні, яку було оформлено величезними крижаними скульптурами з назвами бренду. На ній були вузькі темно-сині штани зі стрілками, а також теплий кардиган та темно-синя коротка куртка. Також зірка взула черевики чорного кольору і на великих платформах. Волосся вона розпустила, а також уклала в об'ємну зачіску з начісуванням, яка була трохи виконана у ретростилі. Макіяж на обличчі у Честейн був яскравим і підкреслював блідість її шкіри.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Також нещодавно у Куршевелі відбувся інший світський захід – галавечеря, яку відвідала княгиня Монако Шарлін. 47-річна княгиня Монако разом із чоловіком, 66-річним князем Альбером II, відвідала захід, який організував її благодійний фонд.

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