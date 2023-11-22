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У куртці від українського бренду за 67 тисяч гривень: стильна Емілі Ратаковскі на прогулянці із собакою

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У куртці від українського бренду за 67 тисяч гривень: стильна Емілі Ратаковскі на прогулянці із собакою

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Знаменита модель знову обрала для прогулянки відомий український бренд верхнього одягу.

Американську модель Емілі Ратаковскі помітили папараці, коли вона вийшла на прогулянку зі своїм псом на окличку Коломбо. Дівчина йшла жвавою вулицею Нью-Йорка у стильному та теплому осінньому образі, оскільки цього разу одягла коричневий пуховик від українського бренду ienki ienki.

Пуховик Емілі затягнула поясом, підкресливши талію, також вона одягла сірий светр, чорні штани-кльош та світлі кросівки від Stella McCartney.

Волосся відома модель розпустила та одягла на очі сонцезахисні окуляри. Коломбо ж слухняно йшов на повідку поруч.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Пуховики від українського бренду Ратаковскі одягає вже не вперше і в дівчини, можна сказати, вже ціла колекція подібних теплих виробів у різних кольорах.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images
Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Вартість куртки, як у Ратаковскі, 67200 гривень.

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Дата публікації
Перегляди
339
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