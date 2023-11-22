У куртці від українського бренду за 67 тисяч гривень: стильна Емілі Ратаковскі на прогулянці із собакою

Американську модель Емілі Ратаковскі помітили папараці, коли вона вийшла на прогулянку зі своїм псом на окличку Коломбо. Дівчина йшла жвавою вулицею Нью-Йорка у стильному та теплому осінньому образі, оскільки цього разу одягла коричневий пуховик від українського бренду ienki ienki.

Пуховик Емілі затягнула поясом, підкресливши талію, також вона одягла сірий светр, чорні штани-кльош та світлі кросівки від Stella McCartney.

Волосся відома модель розпустила та одягла на очі сонцезахисні окуляри. Коломбо ж слухняно йшов на повідку поруч.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Пуховики від українського бренду Ратаковскі одягає вже не вперше і в дівчини, можна сказати, вже ціла колекція подібних теплих виробів у різних кольорах.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Вартість куртки, як у Ратаковскі, 67200 гривень.

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