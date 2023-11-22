У куртці від українського бренду за 67 тисяч гривень: стильна Емілі Ратаковскі на прогулянці із собакою

Знаменита модель знову обрала для прогулянки відомий український бренд верхнього одягу.
Американську модель Емілі Ратаковскі помітили папараці, коли вона вийшла на прогулянку зі своїм псом на окличку Коломбо. Дівчина йшла жвавою вулицею Нью-Йорка у стильному та теплому осінньому образі, оскільки цього разу одягла коричневий пуховик від українського бренду ienki ienki.
Пуховик Емілі затягнула поясом, підкресливши талію, також вона одягла сірий светр, чорні штани-кльош та світлі кросівки від Stella McCartney.
Волосся відома модель розпустила та одягла на очі сонцезахисні окуляри. Коломбо ж слухняно йшов на повідку поруч.
Пуховики від українського бренду Ратаковскі одягає вже не вперше і в дівчини, можна сказати, вже ціла колекція подібних теплих виробів у різних кольорах.
Вартість куртки, як у Ратаковскі, 67200 гривень.
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