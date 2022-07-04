У куртці з принтом і штанях з розрізами: Анна Добриднєва виступила на благодійному концерті

У куртці з принтом і штанях з розрізами: Анна Добриднєва виступила на благодійному концерті

Співачка і її творча команда виступили на Львівщині.

Анна Добриднєва разом із "Командою А", до якої входять Андрій Заліско, Андріана, Артур Боссо та Андрій Князь, виступила на черговому благодійному концерті на Львівщині. Відео звідти вона опублікувала в Instagram.

Артисти співали для жителів міста Судова Вишня. Публіка дуже тепло їх зустріла.

Там Добриднєва постала у стильному образі. На ній була чорна подовжена куртка з принтом, чорний кроптоп і широкі штани з розрізами. Свій лук вона доповнила хвостом і макіяжем з акцентом на очах.

До слова, творча команда дала вже понад 30 концертів на підтримку України. Всі зібрані на концертах кошти йдуть на допомогу ЗСУ.

"За весь цей час сумарно разом із усіма учасниками нашої "Команди А" ми зібрали вже 1831700 гривень на потреби ЗСУ. З цих коштів було доставлено на передову 8 автомобілів, 2 дрони, 2 тепловізори, 20 бронежилетів, військова амуніція, продукти та засоби гігієни, фінансова допомога окремим бригадам", - поділилася з нами Анна.

Артисти подолали тисячі кілометрів, щоб обійняти кожного українця: Львівська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Черкаська області.

А на День конституції вони виступали для військових на першій позиції біля самого кордону.

Анна також дає концерти і окремо. Нещодавно вона приєдналася до благодійного туру "Дитинство зараз".

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