У кутюрній сукні і з ретрозачіскою: ефектна Діта фон Тіз на прем’єрі чорної комедії у Голлівуді

Діта фон Тіз відвідала прем’єру чорної комедії від Warner Bros. Pictures «Одна битва за іншою» (One Battle After Another) з Леонардо Ді Капріо у головній ролі, яка відбулася у китайському кінотеатрі TCL у Голлівуді.

Для такої події діва бурлеску обрала кутюрну вінтажну сукню блідо-фісташкового кольору з осінньої колекції 2011 року бренду Nicholas Oakwell. Вбрання мало драпування, складки, рукави-рукавички, струмливу спідницю міді і чорний пояс-шнурок на талії.

Аутфіт Діта доповнила чорним шкіряним клатчем і чорними лакованими туфлями-човниками. У неї була улюблена ретрозачіска з локонами, макіяж із порцеляновим кольором шкіри і червоною помадою. На обличчі у фон Тіз були окуляри-лисички, а у вухах — срібно-золоті сережки-пусети.

