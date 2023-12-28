У кутюрній куртці батька: дочка Кім Кардашян здивувала вибором вбрання для різдвяної вечірки

Дівчинка обрала особливе та зворушливе вбрання для свята.

Схоже, що почуття стилю та любов до моди й розкоші передалися дітям Кім Кардашян із молоком матері, адже її старша донька Норт не менш гламурна та стильна, ніж її знамениті батьки.

Кім Кардашян з дітьми / Фото: Instagram Кім Кардашян

На грандіозну різдвяну вечірку своєї матері 10-річна дівчинка прийшла у білих штанях, водолазці та кутюрній куртці від Модного дому Balmain, що належить її батькові Каньє Весту.

Раніше репер одягав її на Met Gala 2016 року, коли тема балу була присвячена впливу сучасних технологій, а головним кольором вечора став сріблястий.

Каньє Вест 2016 року / Фото: Associated Press

Кім Кардашян та Каньє Вест 2016 року / Фото: Associated Press

Лук Норт доповнила діамантовими прикрасами і високою зачіскою з кісками.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Instagram Кім Кардашян

Мати дівчинки була не менш ефектною, оскільки одягла вінтажну сукню від бренду Mugler з кутюрної колекції осінь-зима 1997 року.

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