У кутюрній куртці батька: дочка Кім Кардашян здивувала вибором вбрання для різдвяної вечірки

Дівчинка обрала особливе та зворушливе вбрання для свята.
Схоже, що почуття стилю та любов до моди й розкоші передалися дітям Кім Кардашян із молоком матері, адже її старша донька Норт не менш гламурна та стильна, ніж її знамениті батьки.
На грандіозну різдвяну вечірку своєї матері 10-річна дівчинка прийшла у білих штанях, водолазці та кутюрній куртці від Модного дому Balmain, що належить її батькові Каньє Весту.
Раніше репер одягав її на Met Gala 2016 року, коли тема балу була присвячена впливу сучасних технологій, а головним кольором вечора став сріблястий.
Лук Норт доповнила діамантовими прикрасами і високою зачіскою з кісками.
Мати дівчинки була не менш ефектною, оскільки одягла вінтажну сукню від бренду Mugler з кутюрної колекції осінь-зима 1997 року.
Читайте також:
- Про них говорили всі: 15 головних суконь 2023 року
- Вся у чорному та з оригінальним клатчем: Кім Кардашян зводила сина на баскетбол
- Вміє дивувати: Кім Кардашян вбрала 12 ялинок у себе у ванній