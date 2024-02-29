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У кутюрній оксамитовій сукні Schiaparelli: Джуліанна Мур на прем'єрі серіалу у Лондоні

У кутюрній оксамитовій сукні Schiaparelli: Джуліанна Мур на прем'єрі серіалу у Лондоні

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Для виходу на червону доріжку зірки обрала однотонну сукню розкішного відтінку.

Акторка Джуліанна Мур вийшла на червону доріжку в Лондоні, де відбулася прем'єра історичного серіалу "Мері та Джордж". Оскароносна зірка з'явилася на заході в розкішній і досить незвичній сукні від французького Модного дому Schiaparelli.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Синя довга сукня була виготовлена з еластичного оксамиту і мала запаморочливе декольте незвичайної фігурної форми. Також спереду на талії сукня мали невеликі складки.

Вбрання 63-річна акторка доповнила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, макіяжем, червоним манікюром, а також масивними золотими сережками у вухах.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

На прем'єрі Джуліанна позувала на червоній доріжці в компанії Ніколаса Голіцина — 29-річного британського актора, який зіграв у серіалі "Мері та Джордж" головну роль із Мур. Серіал розповідає про Мері Вільєрс, яка вирішує зробити свого сина Джорджа фаворитом короля Англії Якова I, щоб здобути вплив.

Джуліанна Мур та Ніколас Голіцин / © Associated Press
Джуліанна Мур та Ніколас Голіцин / Фото: Associated Press

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