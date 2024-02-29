У кутюрній оксамитовій сукні Schiaparelli: Джуліанна Мур на прем'єрі серіалу у Лондоні

Для виходу на червону доріжку зірки обрала однотонну сукню розкішного відтінку.
Акторка Джуліанна Мур вийшла на червону доріжку в Лондоні, де відбулася прем'єра історичного серіалу "Мері та Джордж". Оскароносна зірка з'явилася на заході в розкішній і досить незвичній сукні від французького Модного дому Schiaparelli.
Синя довга сукня була виготовлена з еластичного оксамиту і мала запаморочливе декольте незвичайної фігурної форми. Також спереду на талії сукня мали невеликі складки.
Вбрання 63-річна акторка доповнила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, макіяжем, червоним манікюром, а також масивними золотими сережками у вухах.
На прем'єрі Джуліанна позувала на червоній доріжці в компанії Ніколаса Голіцина — 29-річного британського актора, який зіграв у серіалі "Мері та Джордж" головну роль із Мур. Серіал розповідає про Мері Вільєрс, яка вирішує зробити свого сина Джорджа фаворитом короля Англії Якова I, щоб здобути вплив.
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