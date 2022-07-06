У кутюрній сукні та в обіймах з коханим: Ріта Ора на прем'єрі фільму "Тор: Любов та грім" у Лондоні

У кутюрній сукні та в обіймах з коханим: Ріта Ора на прем'єрі фільму "Тор: Любов та грім" у Лондоні

Ріта Ора разом зі своїм коханим – режисером Тайкою Вайтиті – відвідали показ фільму "Тор: Любов та грім" у Лондоні.

31-річна британська співачка обрала для світського виходу сукню із кутюрної колекції Ellie Saab 2022.

Вбрання з глибоким вирізом на декольте і прикрашене камінням із кристалів і торочкою Ора доповнила босоніжками у відтінку металік на платформі.

Ріта також була в розкішних прикрасах, на шиї у зірки виблискувало розкішне кольє з блакитним каменем, а у вухах були сережки-висячки.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті / Фото: Associated Press

Співачка зібрала волосся в пучок і зробила насичений вечірній макіяж.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Тайка Вайтіті був у темно-синьому костюмі з чорним коміром, витонченою краваткою-метеликом та з прикрасою на шиї.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у головних ролях фільму зіграли Наталі Портман та Кріс Гемсворт. Про яскравий образ акторки ми розповідали раніше. Портман сяяла на доріжці зі своїм чоловіком Бенджаміном Мільп'є.

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