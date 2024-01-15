У кутюрній сукні від Chanel: Джуліанна Мур на премії Critics Choice Awards

63-річна акторка у мішкуватому вбранні вийшла на червону доріжку.

Джуліанна Мур з'явилася на премії Critics Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці.

На червоній доріжці акторка постала у кутюрній фіолетовій сукні максі від Chanel вільного крою, без бретельок і з розрізом внизу. У зоні декольте вбрання було прикрашене золотим хрестом із різнокольоровим камінням.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Мур взула чорні босоніжки на платформ і підборах, зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою і фіолетовими тінями, чорний педикюр, а також прикрасила вуха довгими сережками з камінням.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джуліанна Мур на церемонію вручення нагород Governors Awards прийшла у сукні зі срібними паєтками і стразами від Valentino.

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