У кутюрній сукні від Chanel: Джуліанна Мур на премії Critics Choice Awards

63-річна акторка у мішкуватому вбранні вийшла на червону доріжку.
Джуліанна Мур з'явилася на премії Critics Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці.
На червоній доріжці акторка постала у кутюрній фіолетовій сукні максі від Chanel вільного крою, без бретельок і з розрізом внизу. У зоні декольте вбрання було прикрашене золотим хрестом із різнокольоровим камінням.
Мур взула чорні босоніжки на платформ і підборах, зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою і фіолетовими тінями, чорний педикюр, а також прикрасила вуха довгими сережками з камінням.
Нагадаємо, Джуліанна Мур на церемонію вручення нагород Governors Awards прийшла у сукні зі срібними паєтками і стразами від Valentino.
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