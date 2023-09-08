У кутюрній сукні з бісером: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон вийшла у світ у розкішному вбранні

Зірка "Гаррі Поттера", 33-річна британська акторка Емма Вотсон, відвідала церемонію вручення нагород Soho House Awards у Нью-Йорку, разом зі своїм братом Алексом та батьком Крісом Вотсонами.

Емма мала чарівний вигляд, оскільки одягла вишукану та ніжну сукню від Модного дому Christian Dior з кутюрної колекції осінь-зима 2024 року. Це вбрання було виконане з тонкої плісованої тканини бежевого відтінку, а верхня його частина була з білого бісеру сплетеного в хитромудрий візерунок, який був ніби зв'язаний гачком. Також у верхній частині сукні була торочка з бісеру, яка гарно спадала на спідницю сукні.

Образ Емма доповнила високою зачіскою, великими сережками з білими намистинами, лаконічними макіяжем та манікюром. Взула вона білі туфлі від Manolo Blahnik, а в руці у неї був білий клатч, також від Dior.

Емма Вотсон / Фото: Associated Press

Брат акторки віддав перевагу темно-синьому картатому костюму, чорним кросівки та простій футболці.

Емма Вотсон з братом / Фото: Associated Press

А от батько вирішив на відміну від сина одягнути костюм із білою сорочкою, але відмовився від краватки.

Емма Вотсон з батьком та братом / Фото: Associated Press

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