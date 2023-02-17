У кутюрній сукні з пишним подолом: Крістен Стюарт сяяла на доріжці Берлінале

Відкривав фестиваль фільм режисерки Ребеккі Міллер "Іди до мене, дитинко", головні ролі у ньому зіграли Пітер Дінклейдж та Енн Гетевей.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

32-річна Стюарт обрала для виходу на доріжку сукню з пишною спідницею із кутюрної колекції 2023 від Дому Chanel. Крістен є амбасадором бренду і майже завжди з'являється на світських заходах у вбранні Chanel.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Білу сукня з тюлю та рюшів, прикрашена стрічками на ліфі з квітковим і принтом тварин Крістен доповнила чокером з бантом та чорно-білими чоботами на квадратних підборах із круглими носами. Волосся акторки було недбало укладене, на повіках були жовтогарячі тіні, а на губах ледь помітний рожевий блиск.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Вчора, нагадаємо, Крістен з'явилася на фотоколі в готелі Grand Hyatt, де була в штанному костюмі з букле теплого помаранчевого відтінку від Chanel, який складався з подовженого жакету і штанів кльош. Жакет Стюарт одягла на голе тіло без білизни, а до штанів підібрала масивні білі туфлі на платформі та високих підборах.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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