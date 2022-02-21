У квітах та мотузці: переможниця "Холостяка-10" показала своє оголене фото

Даша Ульянова повністю роздяглася у фотосеті.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-10" Даша Ульянова схвилювала уяву підписників в Instagram відвертим знімком із гарячої фотосесії, яку раніше вона нам показувала.
На ньому дівчина постала повністю оголеною. Інтимне місце вона сховала під ніжними квітами, а пишні груди прикрила рукою. Талія, плече та шия були обмотані мотузкою.
Волосся Ульнова уклала назад, а на обличчі був макіяж з коричневою помадою.
Даша, привідкривши рота, спокусливо дивилася в об'єктив камери.
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