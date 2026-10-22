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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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53
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У квітчастій спідниці і малинових туфлях: усміхнена Гелен Міррен потрапила під приціл папараці

81-річна акторка поєднала насичені кольори зі світлим пальтом для виходу у Нью-Йорку.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен потрапила до об’єктивів папараці біля студії NBC у Нью-Йорку. Акторка була у чудовому настрої і широко усміхалася фотографам.

На зірці був яскравий синій джемпер з шарфом в тон навколо шиї і довга розкльошена спідниця з різнокольоровим квітковим принтом. У візерунку перепліталися рожеві, червоні, сині, білі та чорні відтінки.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Зверху Міррен одягла світло-бежеве пальто і взула замшеві малинові гостроносі туфлі. Через плече в акторки висіла невелика світла сумка на тонкому ремінці.

У вухах у Гелен були сережки з бірюзовим камінням, а на руці сяяла каблучка. Вона зробила акуратне укладання і макіяж з рожево-бежевою помадою.

Нагадаємо, Гелен Міррен у білому мереживі і золотих босоніжках сяяла на кінофестивалі.

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