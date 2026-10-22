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- Шоу-бізнес
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У квітчастій спідниці і малинових туфлях: усміхнена Гелен Міррен потрапила під приціл папараці
81-річна акторка поєднала насичені кольори зі світлим пальтом для виходу у Нью-Йорку.
Гелен Міррен потрапила до об’єктивів папараці біля студії NBC у Нью-Йорку. Акторка була у чудовому настрої і широко усміхалася фотографам.
На зірці був яскравий синій джемпер з шарфом в тон навколо шиї і довга розкльошена спідниця з різнокольоровим квітковим принтом. У візерунку перепліталися рожеві, червоні, сині, білі та чорні відтінки.
Зверху Міррен одягла світло-бежеве пальто і взула замшеві малинові гостроносі туфлі. Через плече в акторки висіла невелика світла сумка на тонкому ремінці.
У вухах у Гелен були сережки з бірюзовим камінням, а на руці сяяла каблучка. Вона зробила акуратне укладання і макіяж з рожево-бежевою помадою.
Нагадаємо, Гелен Міррен у білому мереживі і золотих босоніжках сяяла на кінофестивалі.