У квітчастій сукні-балахоні: Мелісса Маккарті вийшла на червону доріжку в яскравому вбранні

Її вбраннямало милий і святковий вигляд.
Акторка Мелісса Маккарті відвідала прем'єру комедії від Netflix "Без глазурі", в якій зіграла одну з головних ролей. Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а зірка на ньому приголомшила всіх своєю яскравою сукнею.
Справа в тому, що Мелісса одягла довгу сукню-балахон у якої було декольте та широкі розкльошені рукави. Також сукню прикрашав великий принт у вигляді яскравих квітів та листя.
Доповнила образ стрічкою тканини зав'язаної на шиї в бант і обідком з таким же принтом. Руки та вуха зірки прикрашали кілька коштовностей.
Також у цьому луку увагу привернули туфлі та сумка, оскільки вони були в одному молочному відтінку. Туфлі також прикрашали золоті заклепки, а ось сумка мала коротку ручку і була незвичайної шестикутної форми.
Останнім часом на червоних доріжках зірка любить дивувати, адже чого тільки вартувало її вбрання на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Тоді зірка продемонструвала чорну шкіряну сукню, яку поєднала з гламурною сумкою у вигляді каннолі – італійського десерту.
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