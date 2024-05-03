У квітчастій сукні-балахоні: Мелісса Маккарті вийшла на червону доріжку в яскравому вбранні

Акторка Мелісса Маккарті відвідала прем'єру комедії від Netflix "Без глазурі", в якій зіграла одну з головних ролей. Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а зірка на ньому приголомшила всіх своєю яскравою сукнею.

Справа в тому, що Мелісса одягла довгу сукню-балахон у якої було декольте та широкі розкльошені рукави. Також сукню прикрашав великий принт у вигляді яскравих квітів та листя.

Доповнила образ стрічкою тканини зав'язаної на шиї в бант і обідком з таким же принтом. Руки та вуха зірки прикрашали кілька коштовностей.

Меліса Маккарті / Фото: Associated Press

Також у цьому луку увагу привернули туфлі та сумка, оскільки вони були в одному молочному відтінку. Туфлі також прикрашали золоті заклепки, а ось сумка мала коротку ручку і була незвичайної шестикутної форми.

Меліса Маккарті / Фото: Associated Press

Останнім часом на червоних доріжках зірка любить дивувати, адже чого тільки вартувало її вбрання на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Тоді зірка продемонструвала чорну шкіряну сукню, яку поєднала з гламурною сумкою у вигляді каннолі – італійського десерту.

Меліса Маккарті / Фото: Associated Press

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