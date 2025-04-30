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- Шоу-бізнес
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У квітчастому вбранні: струнка Нікі Гілтон з'явилася в яскравому луку на червоній доріжці
Молодша сестра світської левиці та телезірки Періс Гілтон – 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд – відвідала захід An Unforgettable Evening. Цей івент відбувся у готель Beverly Hilton у Каліфорнії.
Перед камерами Нікі позувала в яскравій та романтичній сукні від бренду Rebecca Vallance, з яким вона співпрацює.
Це було вбрання міді виконане з квіткової тканини, яке підкреслювало її фігуру. На грудях його прикрашало кілька складок тканини, а на плечах великі банти.
Вартість сукні, як у Нікі, становить 830 євро.
Образ ефектна білявка доповнила високою зачіскою, яскравим макіяжем, прикрасами та туфлями зі стразами від Aquazzura.
Нагадаємо, що також гламурну сукню від бренду Rebecca Vallance Нікі носила раніше. Це було вбрання розшите лелітками і прикрашене трояндами на грудях.