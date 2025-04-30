У квітчастому вбранні: струнка Нікі Гілтон з'явилася в яскравому луку на червоній доріжці

Нікі Гілтон / © Associated Press

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Перед камерами Нікі позувала в яскравій та романтичній сукні від бренду Rebecca Vallance, з яким вона співпрацює.

Це було вбрання міді виконане з квіткової тканини, яке підкреслювало її фігуру. На грудях його прикрашало кілька складок тканини, а на плечах великі банти.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Вартість сукні, як у Нікі, становить 830 євро.

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Образ ефектна білявка доповнила високою зачіскою, яскравим макіяжем, прикрасами та туфлями зі стразами від Aquazzura.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, що також гламурну сукню від бренду Rebecca Vallance Нікі носила раніше. Це було вбрання розшите лелітками і прикрашене трояндами на грудях.

Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images