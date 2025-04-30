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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

У квітчастому вбранні: струнка Нікі Гілтон з'явилася в яскравому луку на червоній доріжці

Молодша сестра світської левиці та телезірки Періс Гілтон – 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд – відвідала захід An Unforgettable Evening. Цей івент відбувся у готель Beverly Hilton у Каліфорнії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Associated Press

Перед камерами Нікі позувала в яскравій та романтичній сукні від бренду Rebecca Vallance, з яким вона співпрацює.

Це було вбрання міді виконане з квіткової тканини, яке підкреслювало її фігуру. На грудях його прикрашало кілька складок тканини, а на плечах великі банти.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Вартість сукні, як у Нікі, становить 830 євро.

Образ ефектна білявка доповнила високою зачіскою, яскравим макіяжем, прикрасами та туфлями зі стразами від Aquazzura.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, що також гламурну сукню від бренду Rebecca Vallance Нікі носила раніше. Це було вбрання розшите лелітками і прикрашене трояндами на грудях.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
196
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