У квітковій максісукні та білому жакеті: Гелен Міррен сяяла на прем’єрі фільму

80-річна Міррен з’явилася на прем’єрі фільму «Клуб вбивств по четвергах» у Лестер-сквер-гарденс у британській столиці.

Це кримінальна комедія Кріса Коламбуса, заснована на однойменному романі англійського письменника Річарда Османа. Міррен грає одну з головних ролей разом з Пірсом Броснаном та Беном Кінгслі.

Прем’єра відбудеться на стрімінговій платформі Netflix 28 серпня 2025 року.

Перед камерами Гелен з’явилася в синій максісукні без бретельок з великими квітами та короткому білому жакеті на блискавці. У акторки була лаконічна зачіска, у макіяжі вона зовсім трохи підкреслила очі та губи, і доповнила образ перлинними сережками з діамантами.

Нагадаємо, минулого разу Міррен приїжджала на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у ніжно-рожевому кардигані, прикрашеному на горловині бантом та максіспідниці, а взута була в замшеві туфлі-човники на підборах.