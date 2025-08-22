ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

У квітковій максісукні та білому жакеті: Гелен Міррен сяяла на прем’єрі фільму

Дама Гелен Міррен у розкішному образі приїхала на прем’єру нового фільму у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Associated Press

80-річна Міррен з’явилася на прем’єрі фільму «Клуб вбивств по четвергах» у Лестер-сквер-гарденс у британській столиці.

Це кримінальна комедія Кріса Коламбуса, заснована на однойменному романі англійського письменника Річарда Османа. Міррен грає одну з головних ролей разом з Пірсом Броснаном та Беном Кінгслі.

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Прем’єра відбудеться на стрімінговій платформі Netflix 28 серпня 2025 року.

Перед камерами Гелен з’явилася в синій максісукні без бретельок з великими квітами та короткому білому жакеті на блискавці. У акторки була лаконічна зачіска, у макіяжі вона зовсім трохи підкреслила очі та губи, і доповнила образ перлинними сережками з діамантами.

Гелен Міррен / © Associated Press

Гелен Міррен / © Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Міррен приїжджала на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у ніжно-рожевому кардигані, прикрашеному на горловині бантом та максіспідниці, а взута була в замшеві туфлі-човники на підборах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie