У квітковій максісукні та білому жакеті: Гелен Міррен сяяла на прем’єрі фільму
Дама Гелен Міррен у розкішному образі приїхала на прем’єру нового фільму у Лондоні.
80-річна Міррен з’явилася на прем’єрі фільму «Клуб вбивств по четвергах» у Лестер-сквер-гарденс у британській столиці.
Це кримінальна комедія Кріса Коламбуса, заснована на однойменному романі англійського письменника Річарда Османа. Міррен грає одну з головних ролей разом з Пірсом Броснаном та Беном Кінгслі.
Прем’єра відбудеться на стрімінговій платформі Netflix 28 серпня 2025 року.
Перед камерами Гелен з’явилася в синій максісукні без бретельок з великими квітами та короткому білому жакеті на блискавці. У акторки була лаконічна зачіска, у макіяжі вона зовсім трохи підкреслила очі та губи, і доповнила образ перлинними сережками з діамантами.
Нагадаємо, минулого разу Міррен приїжджала на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у ніжно-рожевому кардигані, прикрашеному на горловині бантом та максіспідниці, а взута була в замшеві туфлі-човники на підборах.