У квітковій мінісукні: акторка Зої Дойч одягла на червону доріжку улюблений бренд першої леді США

28-річна акторка Зої Дойч відвідала 16-й щорічний захід CNN Heroes: An All-Star Tribute, який відбувався у Американському музеї природної історії. Щороку на цьому заході відзначають заслуги активістів та некомерційних організацій з усього світу, які роблять внесок у гуманітарну допомогу та змінюють життя на краще.

Зої одягла на церемонію чорну мінісукню від бренду Oscar de la Renta, який також дуже любить і часто носить перша леді США Джілл Байден.

Вбрання мало бретельку-петлю, яку спереду прикрашав досить милий невеликий бант. Також сукня мала флористичний принт і кілька зображень фруктів і овочів.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

Образ Зої доповнила чорними туфлями-човниками, великими золотими сережками, укладанням, а також кількома однаковими каблучками від ювелірного бренду Tiffany & Co. Дівчина активно зараз носить ювелірні вироби від цієї марки, оскільки нещодавно вийшов романтичний фільм "Дещо від Tiffany", де фігурує цей бренд. Сюжет картини розповість історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені в знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Сценарій заснований на однойменному романі Меліси Гілл.

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