У квітковій мінісукні і пальті з хутром: Лотті Мосс у красивому образі сходила на вечірку

Лотті Мосс відвідала вечірку Blue Beetle DC, яка відбулася у Лондоні.

Для такої події вона обрала корутку обтислу чорну сукню з квітковим принтом від бренду Guizio, яка ідеально підкреслила її струнку і сексуальну фігуру.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Зверху Лотті одягла пальто з таким самим принтом і штучним хутром. Верхній одяг вона спустила нижче ліктів.

Аутфіт модель доповнила чорними босоніжками і світло-блакитною сумкою із крокодилячої шкіри.

Мосс зробила акуратну зачіску з локонами, ніжний макіяж із чорними стрілками і перламутровий манікюр.

Нагадаємо, Лотті Мосс на вечірку з нагоди відкриття Radio 1 Big Weekend 2023 у готелі Londoner прийшла у рожевій сукні з глибоким вирізом на декольте та кількома вирізами на животі, яка була повністю розшита паєтками.

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