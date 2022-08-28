У квітковій мінісукні і з песиком у вишиванці: переможниця "Холостяка-10" показала домашнього улюбленця

Переможниця 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Даша Ульянова показала фоловерам в Instagram свого домашнього улюбленця – милого песика, одягненого у червону вишиванку. Вона пестила його, тримаючи в руках.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даші Ульянової

"Ось хто справжня зірка мого інстаграму", - написала під знімками Даша.

Сама ж дівчина продемонструвала грайливий аутфіт у червоній мінісукні з квітковим принтом, оголеними плечами і рюшами. Свій лук вона доповнила помаранчевою сумкою Yves Saint Laurent.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даші Ульянової

Ульянова розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і прикрасила руки браслетами.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даші Ульянової

Нагадаємо, Даша у чорному бікіні сексуально позувала на яхті.

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