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У квітковій мінісукні: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала кокетливий лук

У квітковій мінісукні: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала кокетливий лук

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
456
Час на прочитання
1 хв
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У квітковій мінісукні: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала кокетливий лук

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька показала світлини з відпочинку у Греції.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – продемонструвала в Instagram кокетливий аутфіт.

На знімках красуня постала у білій мінісукні з рожевими квітами і на тонких бретельках. Вбрання мало пікантне декольте і чудово підкреслило її струнку фігуру.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Свій образ Катерина доповнила скромною зачіскою, максимально природним макіяжем і ланцюжками з підвісками.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Позувала Лозовицька на балконі з красивим виглядом на море.

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька у бікіні показала целюліт і розтяжки.

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Дата публікації
Перегляди
456
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