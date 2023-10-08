У квітковій мінісукні: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала кокетливий лук

Катерина Лозовицька показала світлини з відпочинку у Греції.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – продемонструвала в Instagram кокетливий аутфіт.
На знімках красуня постала у білій мінісукні з рожевими квітами і на тонких бретельках. Вбрання мало пікантне декольте і чудово підкреслило її струнку фігуру.
Свій образ Катерина доповнила скромною зачіскою, максимально природним макіяжем і ланцюжками з підвісками.
Позувала Лозовицька на балконі з красивим виглядом на море.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька у бікіні показала целюліт і розтяжки.
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