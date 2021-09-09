У квітковій мінісукні та бейсболці: Леся Нікітюк сходила на концерт "Мумий Тролль"

У квітковій мінісукні та бейсболці: Леся Нікітюк сходила на концерт "Мумий Тролль"

Ведуча та блогерша повеселилася на виступі легендарного гурту.

Вчора, 8 вересня, у заміському комплексі Navy гучно минув концерт легендарного гурту "Мумий Тролль". Після тривалої перерви він дав 6 концертів в Україні. Фінішний виступ відбувся на закритті літнього сезону Navy.

Пресслужба

Пресслужба

Цього вечора в Instagram було сотні Stories, на яких шанувальники "Мумий Тролль" підспівували рядки головних хітів – "Утекай", "Владивосток 2000", "Невеста", "По любви", "Фантастика", "Медведица" і навіть відносно нового "Кутить", який Ілля Лагутенко записав спільно з репвиконавцем Скриптонитом.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Цікаво, що вчора один із учасників гурту просто на сцені відсвяткував свій день народження.

"Сьогодні у нас у колективі на цій сцені – 158-й ювілей у Олександра, він же Саша, він же Шурик у вузьких колах, він же DZA. Відповідальний за відео, комп'ютерні ігри та всі недотехнології, якими ми так і не навчилися користуватися!", - сказав лідер гурту Ілля Лагутенко.

Пресслужба

Пресслужба

На концерт легендарного гурту прийшли українські селебріті, серед них Леся Нікітюк, Анна Добриднєва, Алла Костромічова, Анатолій Анатоліч і Юла, Дмитро Борисов та інші.

Леся Нікітюк/Пресслужба

Анна Добриднєва/Пресслужба

Алла Костромічова/Пресслужба

Анатолій Анатоліч і Юла/Пресслужба

У Києві виступив гурт "Мумий Тролль" (21 фото)

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