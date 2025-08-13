ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У квітковій мінісукні та босоніжках на підборах: Наталі Портман на зніманнях в Нью-Йорку

Акторка Наталі Портман зараз знімається у фільмі «Гарний секс» (Good Sex), де грає головну роль і її часто фотографують репортери на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Цього разу Наталі Портман заскочили у бежевій короткій сукні у дрібний квітковий принт, а зверху вона одягла коротку джинсову куртку та взула босоніжки на високих підборах. В руках Наталі тримала маленьку чорну сумку.

Волосся зірки було розпущене, вона зробила легкий денний макіяж та рожевий манікюр. У фільмі акторка грає сімейну психотерапевтку, яка сама розчарувалася у коханні та у стосунках. Однак це не заважає їй захопитися одразу двома чоловіками — 50-річним бізнесменом із Мангеттена та 20-річним хіпстером із Брукліна.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Ми вже показували й інші образи акторки, в яких вона з’являлася на зніманнях цього фільму.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

