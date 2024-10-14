У квітковій мінісукні та зі шпилькою-бантом: Скарлетт Йоганссон потрапила під приціл папараці

Акторка була в піднесеному настрої, а її образ зовсім не здавався осіннім.
39-річна акторка Скарлетт Йоганссон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку зі своїм чоловіком коміком Коліном Джостом, разом вони відвідали шоу Saturday Night Live. Пару сфотографували, коли вони йшли, тримавшись за руки.
Скарлетт одягла милу коротку сукню вільного фасону, яка була ще й у квітковий принт. Вбрання акторка доповнила жакетом відтінку вівсянки, а також лоферами Prada трендового бордового кольору та сумкою Céline, яку носила через плече. Через плече в акторки також висів телефон у чохлі.
Цікавішим образ Скарлетт також робили кілька золотих прикрас на шиї, окуляри на очах, прозорі капронові шкарпетки, червона помада на губах, а також зачіска — акторка зібрала волосся шпилькою-бантом.
Нагадаємо, що за участю акторки нещодавно вийшов фільм "Забери мене на Місяць" і спеціально до його прем'єри ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика цієї романтичної комедії.
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