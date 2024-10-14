У квітковій мінісукні та зі шпилькою-бантом: Скарлетт Йоганссон потрапила під приціл папараці

Акторка була в піднесеному настрої, а її образ зовсім не здавався осіннім.

39-річна акторка Скарлетт Йоганссон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку зі своїм чоловіком коміком Коліном Джостом, разом вони відвідали шоу Saturday Night Live. Пару сфотографували, коли вони йшли, тримавшись за руки.

Скарлет Йоганссон / Фото: Getty Images

Скарлетт одягла милу коротку сукню вільного фасону, яка була ще й у квітковий принт. Вбрання акторка доповнила жакетом відтінку вівсянки, а також лоферами Prada трендового бордового кольору та сумкою Céline, яку носила через плече. Через плече в акторки також висів телефон у чохлі.

Цікавішим образ Скарлетт також робили кілька золотих прикрас на шиї, окуляри на очах, прозорі капронові шкарпетки, червона помада на губах, а також зачіска — акторка зібрала волосся шпилькою-бантом.

Скарлет Йоганссон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що за участю акторки нещодавно вийшов фільм "Забери мене на Місяць" і спеціально до його прем'єри ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика цієї романтичної комедії.

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