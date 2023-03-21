У квітковій мінісукні з пікантним вирізом: дружина екс"Холостяка" похизувалася стрункими ногами

Даша Хлистун пройшлася перед дзеркалом у красивому вбранні.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала ефектний аутфіт.

Модель постала у короткій сукні з червоним квітковим принтом і пікантним V-подібним вирізом. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Даші. Взута вона була у бежеві босоніжки на шпильках.

Хлистун має чудовий вигляд і гарну фігуру.

Нагадаємо, раніше Даша Хлистун похизувалася сексуальною фігурою у чорному купальнику з плетінням макраме.

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