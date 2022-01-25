У квітковій сорочці з пікантним декольте: стильна Ванесса Параді на показі Chanel

49-річна акторка у романтичній сорочці сходила на модний показ.
Ванесса Параді відвідала показ Chanel Haute Couture весна-літо 2022 року, який відбувся в межах Паризького тижня моди.
Для фешнівенту акторка обрала аутфіт, який складався з романтичного верху та строгого низу. На ній була чорна блузка з різнокольоровими квітковими аплікаціями, з камінням та пікантним декольте, яку вона поєднала з атласними чорними прямими штанями з високою талією.
Вбрання Ванесса доповнила чорним взуттям на підборах. Волосся спадало на плечі Параді. На обличчі вона мала макіяж з акцентом на очах.
Показ також відвідала Марго Роббі. Зірка сяяла у світлому ансамблі, який складався з мінісукні, твідового молочного пальта та ботильйонів. У руці Марго тримала трендову мінісумочку.
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