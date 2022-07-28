У квітковій сукні: акторка з "Доктора Гауса" на прем'єрі приквела "Гри престолів"

55-річна Ліза Едельштейн стала гостею закритого показу серіалу "Дім Дракона", який є приквелом культового серіалу "Гра престолів".

Перед камерами зірка "Доктора Гауса" з'явилася у довгій сукні у квітковий принт та з мереживними вставками. Образ Едельштейн доповнила чорною сумкою на ланцюжку та прикрасами з перлами – сережками та браслетом.

Ліза Едельштейн / Фото: Getty Images

Також кількома особистими знімками акторка поділилася з шанувальниками в Instagram.

Зазначимо, що одним із гостей заходу став британський актор Метт Сміт, який у "Домі Дракона" втілить роль Деймона Таргарієна — воїна та наїзника драконів.

Метт Сміт / Фото: Associated Press

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