У квітковій сукні: акторка з "Доктора Гауса" на прем'єрі приквела "Гри престолів"

55-річна Ліза Едельштейн стала гостею закритого показу серіалу "Дім Дракона", який є приквелом культового серіалу "Гра престолів".
Перед камерами зірка "Доктора Гауса" з'явилася у довгій сукні у квітковий принт та з мереживними вставками. Образ Едельштейн доповнила чорною сумкою на ланцюжку та прикрасами з перлами – сережками та браслетом.
Також кількома особистими знімками акторка поділилася з шанувальниками в Instagram.
Зазначимо, що одним із гостей заходу став британський актор Метт Сміт, який у "Домі Дракона" втілить роль Деймона Таргарієна — воїна та наїзника драконів.
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