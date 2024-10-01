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У квітковій сукні Carolina Herrera і без макіяжу: Памела Андерсон на фотоколі в Іспанії

У квітковій сукні Carolina Herrera і без макіяжу: Памела Андерсон на фотоколі в Іспанії

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У квітковій сукні Carolina Herrera і без макіяжу: Памела Андерсон на фотоколі в Іспанії

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

57-річна зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" обрала для своєї появи вбрання з флористичним принтом.

Памела Андерсон відвідала у межах Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні фотокол фільму "Остання танцівниця" (The Last Showgirl), у якому вона зіграла головну роль. 

Акторка одягла на цю подію вільну сукню міді з квітковим принтом і бантом у зоні декольте від бренду Carolina Herrera.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Памела доповнила бежевими шкіряними слінгбеками на шпильках.

Вона розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, а на презентації фільму на кінофестивалі Памела Андерсон постала у рожевій сукні максі від бренду Elie Saab із довгими рукавами з прорізами, які переходили в накидку.

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