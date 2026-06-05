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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні і капелюсі з мереживом: Лотті Мосс у романтичному образі з’явилася на кінних перегонах

28-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс у жіночному вбранні побувала на скачках в Епсоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс з’явилася у Жіночий день на кінних перегонах Betfred Derby на іподромі Епсом-Даунс у Великій Британії.

Дівчина обрала для події жіночний аутфіт. На ній була біла довга сукня Liberty Carline Rose Wisteria з квітковим жовто-зеленим принтом. Вбрання мало рюші і V-подібний виріз.

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Аутфіт Мосс доповнила молочними босоніжками на стійких підборах і білою сумкою. Романтичності луку Лотті додав солом’яний капелюх з мереживом, з-під якого визирало укладання з локонами. На обличчя вона одягла темні овальні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками. У моделі був французький манікюр з акцентними жовтими кінчиками і жовтий педикюр.

Нагадаємо, Лотті Мосс в атласному топі з мереживом і вирізом похизувалася татуюваннями на прем’єрі фільму «Служниця».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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