У квітковій сукні і ковбойському капелюсі: Дженніфер Лопес показала образ, у якому відправилась на Coachella
Артистка вперше виступила на популярному музичному фестивалі.
Дженніфер Лопес показала в Instagram свій гарний образ, у якому вона відправилась на щорічний масштабний музичний фестиваль Coachella у Каліфорнії.
Попдіва позувала біля приватного літака у весняній шифоновій кремовій сукні з квітковим принтом, поясом на талії і з білим мереживом у зоні декольте і на подолі.
Зверху Лопес одягла білу шубу і доповнила лук ковбойським капелюхом кольору хакі і коричневими шкіряними високими чоботами на високих платформах і підборах.
У руці Джен тримала темно-коричневий шкіряний клатч із торочкою. У неї було скуйовджене укладання, макіяж із нюдовою помадою і коричневим контуром.
