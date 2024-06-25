У квітковій сукні і лакованих слінгбеках: Дженніфер Гарнер у жіночному образі прийшла на шоу

52-річна акторка у ніжному вбранні з'явилася на вулицях Нью-Йорка.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Дженніфер Гарнер, яка приїхала на шоу Today.

Акторка мала милий і жіночний вигляд. На ній була жакардова сукня по фігурі довжини міді з квітковим принтом від бренду Etro. Вбрання було небесно-блакитного кольору з помаранчевими, червоними, коричневими і синіми квітами.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Аутфіт Джен доповнила гостроносими лакованими бордовими слінгбеками. Волосся вона уклала у легкі локони і зробила максимально природний макіяж.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер у незвичайній сукні від бренду Rosie Assoulin із колекції весна-літо 2024 вийшла на червону доріжку.

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