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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
2 хв

У квітковій сукні і на шпильках: Анна Саліванчук у кокетливому образі відвідала прем'єру фільму "Матеріалісти"

У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки з Дакотою Джонсон у головній ролі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

У Києві в кінотеатрі Multiplex у ЦУМі відбулася прем’єра романтичної комедії «Матеріалісти», головні ролі в якому зіграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль і Кріс Еванс.

Захід відвідали акторка Анна Саліванчук, ведучі Соломія Вітвіцька та Наталія Островська, співачка Marietta та інші.

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Євгенія Барилко і Соломія Вітвіцька / Фото: David Neparidze

Євгенія Барилко і Соломія Вітвіцька / Фото: David Neparidze

Анна Луценко і Наталія Островська / Фото: David Neparidze

Анна Луценко і Наталія Островська / Фото: David Neparidze

Найкокетливіший образ на прем’єрі продемонструвала Анна Саліванчук. На ній була біла мінісукня з квітковим принтом, білими ґудзиками, рюшами з прошвою, поясом у тон та об’ємними рукавами. Свій лук акторка доповнила білими лакованими туфлями-човниками на шпильках і білою сумкою з біло-червоно-чорною ручкою.

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Анна зробила стильну зачіску, ніжний макіяж, білий манікюр і завершила лук прикрасами від Van Cleef & Arpels.

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Олена Момот, Сніжана Успенська, Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Marietta і Альона Гром / Фото: David Neparidze

Олена Момот, Сніжана Успенська, Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Marietta і Альона Гром / Фото: David Neparidze

Альона Гром, Анна Луценко, Ольга Федорущенко та Ольга Бондарчук / Фото: David Neparidze

Альона Гром, Анна Луценко, Ольга Федорущенко та Ольга Бондарчук / Фото: David Neparidze

Лала Цукерман, Анна Луценко, Аліна Онопа, Олена Момот і Альона Гром / Фото: David Neparidze

Лала Цукерман, Анна Луценко, Аліна Онопа, Олена Момот і Альона Гром / Фото: David Neparidze

Дарина Лотоцька і Катерина Петренко / Фото: David Neparidze

Дарина Лотоцька і Катерина Петренко / Фото: David Neparidze

Дана Маслюк / Фото: David Neparidze

Дана Маслюк / Фото: David Neparidze

Про фільм:

Це романтична історія від сценаристки й режисерки Селін Сон про молоду та амбітну шлюбну менеджерку з Нью-Йорка — Люсі. Вона допомагає людям знаходити кохання. Та одного разу дівчина сама зіткнулася з вибором: ідеальний новий чоловік чи недосконалий колишній?

Фільм «Матеріалісти» вже в українському прокаті.

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