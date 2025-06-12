У квітковій сукні і на шпильках: Анна Саліванчук у кокетливому образі відвідала прем'єру фільму "Матеріалісти"

Анна Саліванчук

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У Києві в кінотеатрі Multiplex у ЦУМі відбулася прем’єра романтичної комедії «Матеріалісти», головні ролі в якому зіграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль і Кріс Еванс.

Захід відвідали акторка Анна Саліванчук, ведучі Соломія Вітвіцька та Наталія Островська, співачка Marietta та інші.

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Євгенія Барилко і Соломія Вітвіцька / Фото: David Neparidze

Анна Луценко і Наталія Островська / Фото: David Neparidze

Найкокетливіший образ на прем’єрі продемонструвала Анна Саліванчук. На ній була біла мінісукня з квітковим принтом, білими ґудзиками, рюшами з прошвою, поясом у тон та об’ємними рукавами. Свій лук акторка доповнила білими лакованими туфлями-човниками на шпильках і білою сумкою з біло-червоно-чорною ручкою.

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Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Анна зробила стильну зачіску, ніжний макіяж, білий манікюр і завершила лук прикрасами від Van Cleef & Arpels.

Анна Саліванчук / Фото: David Neparidze

Олена Момот, Сніжана Успенська, Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Marietta і Альона Гром / Фото: David Neparidze

Альона Гром, Анна Луценко, Ольга Федорущенко та Ольга Бондарчук / Фото: David Neparidze

Лала Цукерман, Анна Луценко, Аліна Онопа, Олена Момот і Альона Гром / Фото: David Neparidze

Дарина Лотоцька і Катерина Петренко / Фото: David Neparidze

Дана Маслюк / Фото: David Neparidze

Про фільм:

Це романтична історія від сценаристки й режисерки Селін Сон про молоду та амбітну шлюбну менеджерку з Нью-Йорка — Люсі. Вона допомагає людям знаходити кохання. Та одного разу дівчина сама зіткнулася з вибором: ідеальний новий чоловік чи недосконалий колишній?

Фільм «Матеріалісти» вже в українському прокаті.

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