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У квітковій сукні і на шпильках: Анна Саліванчук у кокетливому образі відвідала прем'єру фільму "Матеріалісти"
У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки з Дакотою Джонсон у головній ролі.
У Києві в кінотеатрі Multiplex у ЦУМі відбулася прем’єра романтичної комедії «Матеріалісти», головні ролі в якому зіграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль і Кріс Еванс.
Захід відвідали акторка Анна Саліванчук, ведучі Соломія Вітвіцька та Наталія Островська, співачка Marietta та інші.
Найкокетливіший образ на прем’єрі продемонструвала Анна Саліванчук. На ній була біла мінісукня з квітковим принтом, білими ґудзиками, рюшами з прошвою, поясом у тон та об’ємними рукавами. Свій лук акторка доповнила білими лакованими туфлями-човниками на шпильках і білою сумкою з біло-червоно-чорною ручкою.
Анна зробила стильну зачіску, ніжний макіяж, білий манікюр і завершила лук прикрасами від Van Cleef & Arpels.
Про фільм:
Це романтична історія від сценаристки й режисерки Селін Сон про молоду та амбітну шлюбну менеджерку з Нью-Йорка — Люсі. Вона допомагає людям знаходити кохання. Та одного разу дівчина сама зіткнулася з вибором: ідеальний новий чоловік чи недосконалий колишній?
Фільм «Матеріалісти» вже в українському прокаті.