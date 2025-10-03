У квітковій сукні і рожевих туфлях: Сара Джессіка Паркер у гарному образі сходила на ранкове шоу

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

Сара Джессіка Паркер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове телешоу «CBS Mornings». Вона мала красивий жіночний вигляд.

На акторці була чорна сукня з різнокольоровим квітковим принтом, мереживом на подолі, темно-синім верхом із розстебнутими ґудзиками і V-подібним декольте. Зверху Паркер одягла рожеве жакардове пальто з ґудзиками в тон.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила рожевими сатиновими туфлями з пітоновоими ремінцями і на шпильках та сірою стьобаною сумочкою. Вона зробила укладання з м’якими локонами і легкий макіяж із глянцевим блиском на губах. Вуха Паркер прикрасила діамантовими сережками, шию — ланцюжком із діамантовим кулоном, а на руках були браслети. На обличчя Сара одягла масивні чорні сонцезахисні окуляри.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, як Сара Джессіка Паркер, змінивши одну деталь своєї зачіски, поновила потужний тренд 2000-х.