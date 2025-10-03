- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
У квітковій сукні і рожевих туфлях: Сара Джессіка Паркер у гарному образі сходила на ранкове шоу
60-річна акторка, зірка культового серіалу «Секс і місто» поєднала у своєму аутфіті яскравість, жіночність і легкий нью-йоркський шарм.
Сара Джессіка Паркер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове телешоу «CBS Mornings». Вона мала красивий жіночний вигляд.
На акторці була чорна сукня з різнокольоровим квітковим принтом, мереживом на подолі, темно-синім верхом із розстебнутими ґудзиками і V-подібним декольте. Зверху Паркер одягла рожеве жакардове пальто з ґудзиками в тон.
Аутфіт зірка доповнила рожевими сатиновими туфлями з пітоновоими ремінцями і на шпильках та сірою стьобаною сумочкою. Вона зробила укладання з м’якими локонами і легкий макіяж із глянцевим блиском на губах. Вуха Паркер прикрасила діамантовими сережками, шию — ланцюжком із діамантовим кулоном, а на руках були браслети. На обличчя Сара одягла масивні чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Сара Джессіка Паркер, змінивши одну деталь своєї зачіски, поновила потужний тренд 2000-х.