У квітковій сукні і туфлях кольору фуксії: Ілона Гвоздьова у романтичному образі відвідала захід у Києві

Ілона Гвоздьова відвідала презентацію благодійної колаборації парфумерно-косметичного бренду INRO та української художниці Ліліт Саркісян, яка відбулася у ресторані Boca a Boca у Києва. Тандем створив свічки та аромадифузори, присвячені квітам, які постраждали через війну у Ботанічному саду ім. Гришка.

Ольга Саєнко та Ілона Гвоздьова

Головними ароматами стали магнолія, азалія, плюмерія і камелія. Саме ці квіти художниця зобразила на пакуванні.

Увесь прибуток із продажу колаборації передадуть Ботанічному саду на відновлення рослин.

На заході, натхненному квітами, Ілона з'явилася у романтичній білій сукні з квітковим принтом і рюшами. Вбрання вона доповнила туфлями кольору фуксії на шпильках і блакитною сумочкою.

Ілона Гвоздьова

Хореографиня зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха елегантними сережками з камінням.

Гвоздьова сфотографувалася також із засновницею парфумерно-косметичного бренду Ольгою Саєнко, яка сяяла на презентації у ніжному аутфіті. На ній була біла сукня міді з квітковим принтом і американською проймою. Лук Ольга доповнила білими туфлями, зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Ольга Саєнко та Ілона Гвоздьова

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