У квітковій сукні і з леопардовим клатчем: акторка яскравим аутфітом привернула увагу у Нью-Йорку

Констанс Ціммер / © Getty Images

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Американська акторка Констанс Ціммер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона мала чудовий настрій, усміхалася і привітно зустріла фотографів.

Для свого виходу зірка обрала довгу сукню з великим квітковим принтом у коралових, персикових, рожевих і зелених відтінках. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, довгі рукави, драпування на талії та волани на подолі.

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Констанс Ціммер / © Getty Images

Квітковий аутфіт Ціммер доповнила прямокутним леопардовим клатчем, створивши сміливе поєднання візерунків. Взута вона була в білі босоніжки на шпильках.

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На шиї Констанс красувався золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді коня, у вухах були лаконічні золоті сережки, а на руках — каблучки.

Коротке темне волосся з чубчиком акторка уклала у м’які локони та зробила макіяж з чорними стрілками і нюдовим блиском.

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