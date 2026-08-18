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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні і з леопардовим клатчем: акторка яскравим аутфітом привернула увагу у Нью-Йорку

Констанс Ціммер сміливо поєднала у своєму луку два різні принти.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Констанс Ціммер

Констанс Ціммер / © Getty Images

Американська акторка Констанс Ціммер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона мала чудовий настрій, усміхалася і привітно зустріла фотографів.

Для свого виходу зірка обрала довгу сукню з великим квітковим принтом у коралових, персикових, рожевих і зелених відтінках. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, довгі рукави, драпування на талії та волани на подолі.

Констанс Ціммер / © Getty Images

Констанс Ціммер / © Getty Images

Квітковий аутфіт Ціммер доповнила прямокутним леопардовим клатчем, створивши сміливе поєднання візерунків. Взута вона була в білі босоніжки на шпильках.

На шиї Констанс красувався золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді коня, у вухах були лаконічні золоті сережки, а на руках — каблучки.

Коротке темне волосся з чубчиком акторка уклала у м’які локони та зробила макіяж з чорними стрілками і нюдовим блиском.

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