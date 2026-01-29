У квітковій сукні і з маленькою донькою за руку: Періс Гілтон на вулицях Нью-Йорка

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона йшла, тримаючи за руку свою 2-річну доньку Лондон.

Світська левиця, як завжди, мала розкішний вигляд. На ній була чорна сукня максі від Alice + Olivia з високою горловиною фасону «русалка», яку прикрашав яскравий квітковий принт. Ефектним доповненням її аутфіту була рожева вкорочена шубка. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Періс Гілтон із донькою / © Getty Images

Гілтон зробила зачіску з локонами на один бік, макіяж із рожевим блиском на губах та французький манікюр. Свій лук вона завершила сонцезахисними окулярами у світло-рожевій оправі й діамантовими сережками-цвяшками.

На дівчинці була гламурна чорна бейсболка з чорними та срібними стразами, різнокольорова куртка, джинси кольору хакі і чорне взуття.

Нагадаємо, Періс Гілтон раніше вийшла у світ у чорному ансамблі з весняним різнокольоровим принтом квітів і метеликів.