- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
У квітковій сукні і з маленькою донькою за руку: Періс Гілтон на вулицях Нью-Йорка
Світська левиця і гламурному луку прогулялася зі своєю донькою.
Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона йшла, тримаючи за руку свою 2-річну доньку Лондон.
Світська левиця, як завжди, мала розкішний вигляд. На ній була чорна сукня максі від Alice + Olivia з високою горловиною фасону «русалка», яку прикрашав яскравий квітковий принт. Ефектним доповненням її аутфіту була рожева вкорочена шубка. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.
Гілтон зробила зачіску з локонами на один бік, макіяж із рожевим блиском на губах та французький манікюр. Свій лук вона завершила сонцезахисними окулярами у світло-рожевій оправі й діамантовими сережками-цвяшками.
На дівчинці була гламурна чорна бейсболка з чорними та срібними стразами, різнокольорова куртка, джинси кольору хакі і чорне взуття.
Нагадаємо, Періс Гілтон раніше вийшла у світ у чорному ансамблі з весняним різнокольоровим принтом квітів і метеликів.