ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні і з маленькою донькою за руку: Періс Гілтон на вулицях Нью-Йорка

Світська левиця і гламурному луку прогулялася зі своєю донькою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона йшла, тримаючи за руку свою 2-річну доньку Лондон.

Світська левиця, як завжди, мала розкішний вигляд. На ній була чорна сукня максі від Alice + Olivia з високою горловиною фасону «русалка», яку прикрашав яскравий квітковий принт. Ефектним доповненням її аутфіту була рожева вкорочена шубка. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Періс Гілтон із донькою / © Getty Images

Періс Гілтон із донькою / © Getty Images

Гілтон зробила зачіску з локонами на один бік, макіяж із рожевим блиском на губах та французький манікюр. Свій лук вона завершила сонцезахисними окулярами у світло-рожевій оправі й діамантовими сережками-цвяшками.

На дівчинці була гламурна чорна бейсболка з чорними та срібними стразами, різнокольорова куртка, джинси кольору хакі і чорне взуття.

Нагадаємо, Періс Гілтон раніше вийшла у світ у чорному ансамблі з весняним різнокольоровим принтом квітів і метеликів.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie