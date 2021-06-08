У квітковій сукні і з собакою: солістка KAZKA Олександра Заріцька відвідала фешнпоказ у стилі української Каппадокії

Співачка прийшла підтримати і привітати дизайнера Жана Гріцфельдта з презентацією його колекції.

Нещодавно солістка гурту KAZKA - Олександра Заріцька – побувала на модному показі найепатажнішого українського дизайнера Жана Гріцфельдта, який відбувся на незвичайній локації – у полі просто неба.

Олександра Заріцька і Жан Гріцфельдт/Фото Олександр Хомич

Фешнподія минула в межах фестивалю повітряних куль "Монгольф’єрія" – видовище, яке нагадувало українську Каппадокію, було неймовірне. Моделі дефілювали на тлі різнокольорових 25-ти повітряних куль, які підійнялися в небо.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Олександра з'явилася на показі у ніжному образі. На ній була світла сукня з квітковим принтом з V-подібним вирізом та чорним поясом. Вбрання вона доповнила бежевими замшевими ботильонами.

Фото Олександр Хомич

Хвилясте укладання і макіяж із яскравими жовтими тінями на повіках завершили стильний лук Заріцької.

На фешнподію Олександра прийшла не сама, а зі своїм домашнім улюбленцем.

Олександра Заріцька / Аліна Онопа, ТСН.ua

"Мені дуже імпонують сміливі люди, у яких є своє бачення речей та фантазія. Особливо мені подобається, коли вони ще й втілюють свої мрії будь-що. Жан не тільки дуже талановитий дизайнер, він справжній шоумен та творець, який підходить до кожного показу з художньої точки зору. Чекаю, що його талант побачать далеко за кордонами України", - поділилася Заріцька з Леді.ТСН.ua.

Фото Олександр Хомич

Олександра також зазначила, що показ Жана подарував їй дуже приємні емоції. Крім того, вона навіть пригледіла для своїх колег з гурту кілька цікавих речей з колекції.

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"Після показу залишилися максимально світлі емоції та усмішка не сходила з обличчя до кінця дня! До речі, із нової колекції ми вже обрали декілька супер вдалих чоловічих образів та плануємо використовувати їх для своїх виходів у світ та виступів", - додала Заріцька.

Нагадаємо, Жан Гріцфельдта напередодні 10-річчя свого бренду Jean Gritsfeldt презентував "космічну" колекцію сезону осінь-зима 2021/2022 під назвою "Ми заручники сузір’їв: Початок світу", створену у коллаборації зі стилістом Назаром Дідиком. Колекцію модельєр присвятив усім мрійникам. Вона розповідає історію про Всесвіт та 12 знаків зодіаку.

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Показ колекції Jean Gritsfeldt "Ми заручники сузір’їв: Початок світу" (32 фото)

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