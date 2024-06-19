У квітковій сукні і з тортом: Марія Бурмака відсвяткувала свій день народження

Народна артистка України показала фото з дня народження.
Марія Бурмака днями відсвяткувала свій день народження. З цієї нагоди вона опублікувала у Facebook світлину свого святкового образу.
Співачка постала у блакитній сукні з білим квітковим принтом і V-подібним вирізом. Талію вона підкреслила тонким ремінцем в тон вбрання.
Аутфіт Марія доповнила блакитними сережками, червоним намистом із двома білими птахами і хрестиком на делікатному ланцюжку. У руках зірка тримала торт із свічками.
"Хай це фото буде тут. Моменти радості такі рідкісні в наш час. Мої чарівні роки", – підписала знімок Марія.
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