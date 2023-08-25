У квітковій сукні і з вінком на голові: Ірина Білик продемонструвала чарівний образ

Ірина Білик опублікувала в Instagram гарну світлину, на якій продемонструвала чарівний аутфіт.

Співачка постала у білій сукні з рожевим квітковим принтом. Голову вона прикрасила вінком із квітів. У вухах були червоні сережки, а на шиї жовте намисто. Красивий макіяж завершив лук Білик.

Ірина Білик / Фото: Instagram Ірина Білик

У дописі співачка привітала фоловерів із Днем Незалежності.

"З днем незалежності, моя рідна Україна! Пишаюся тобою та люблю тебе, моя Незламна. Вільна. СЛАВА УКРАЇНІ!" – написала Ірина.

Нагадаємо, Павло Зібров у чорно-білій вишиванці привітав шанувальників із Днем Незалежності.

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