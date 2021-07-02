У квітковій сукні та хутряному взутті: Ріта Ора вийшла на прогулянку

30-річна британська співачка повернулася з Австралії до США і була зазнімкована папараці.

Ріта Ора вчора була сфотографована в Західному Голлівуді. Дівчина прогулювалася вулицею в легкій літній сукні в дрібний квітковий принт, яку доповнила хутряними ляпанцями і рожевою крокодилячою сумкою на короткій ручці. Образ для прогулянки також добре доповнювали численні підвіски на зап'ястях, на нозі і кілька підвісок на шиї. Прикраси Ріта дуже любить, на пальцях у неї теж було каблучці на кожному. Волосся дівчина розпустила і зробила макіяж в рожевих відтінках.

Ріта Ора / Getty Images

Тим часом Instagram сторінка Ори рясніє її численними фотографіями в купальниках. Співачка показувала, як брала участь в зніманнях кліпу на пісню її друга @sigala і плавала в басейні в червоному бікіні і босоніжках в тон на підборах.

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