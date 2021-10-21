У квітковій сукні та м'ятних човниках: новий стильний лук Вікторії Бекхем

Нещодавно Вікторія Бекхем побувала в Нью-Йорку.

Кілька її образів ми вже встигли розглянути в деталях. До Нью-Йорка британська дизайнерка приїздила, щоб відвідати Bergdorf Goodman — це розкішний універмаг, розташований на П'ятій авеню в центрі Мангеттена, де була представлена косметична лінійка Бекхем.

Вікторія Бекхем / Getty Images

На самій презентації Віккі сяяла одягнена в чорну сукню довжини міді на одне плече, а дорогою до універмагу в руках несла плетену сумку Bottega Veneta. Лук Вікторія поєднада з жовтими туфлями на підборах, фірмовими сонцезахисними окулярами і легким укладанням і макіяжем, який, безсумнівно, був зроблений засобами з її лінійки Victoria Beckham Beauty.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Наступного дня папараці знову заскочили зірку біля готелю. Вона була в розкішній сукні з квітковим малюнком від свого однойменного бренду, а її тонку талію підкреслював шкіряний тонкий ремінь. Образ зірка завершила туфлями-човниками м'ятного кольору, стильним укладанням і великими сонцезахисними окулярами, без яких взагалі не виходить на публіку.

Вікторія Бекхем / Getty Images

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