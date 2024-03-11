У квітковій сукні та майже без макіяжу: Памела Андерсон із сином сходила на вечірку Vanity Fair

Памела Андерсон провела недільний вечір на вечірці Vanity Fair після церемонії "Оскар" у компанії свого сина Брендона Лі.

56-річна Андерсон продовжує з'являтися на публіці без макіяжу, лише трохи підкресливши губи блиском і зовсім трохи вії. Очевидно вона не користувалася тональним засобом, оскільки на її обличчі було видно ластовиння. Зірка також зробила світлий манікюр.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цього разу на Пем була жовто-золота сукня з квітковим принтом з паєток з осінньо-зимової колекції Oscar de la Renta сезону 2024. Її образ доповнював золотий браслет і перстень на пальці, у вухах були сережки-цвяшки з діамантами. Також Андерсон розпустила своє біляве волосся і не стала укладати його красивими кучерями, як зазвичай роблять зірки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

У документальному фільмі Netflix "Памела, історія кохання" Памела зізналася, що не користується макіяжем: "Я не намагаюся бути найкрасивішою дівчиною в кімнаті. Я відчуваю, що це просто свобода. Це як... полегшення. Мені не потрібен стиліст. У мене немає стиліста. У мене немає гламурної команди. Я просто займаюся цим сама".

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Її 27-річний син Брендон мав стильний вигляд у сірому двобортному смокінгу, білосніжній сорочці, чорній краватці-метелику та взутий у чорні шкіряні туфлі на шнурівці.

Памела Андерсон та Брендон Лі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вечірці Vanity Fair з'явилася модель Емілі Ратаковскі. Вона обрала пікантнциий лук для світського виходу.

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