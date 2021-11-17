У квітковій сукні та улюблених перлах: королева Єлизавета II на першій аудієнції після хвороби

У квітковій сукні та улюблених перлах: королева Єлизавета II на першій аудієнції після хвороби

Це перша поява монарха після новини про погане самопочуття.

17 листопада королева Єлизавета II зустрілася з начальником штабу британських збройних сил у Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Генерал Нік Картер готується піти з посади головнокомандувача збройних сил наприкінці листопада.

На зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета II з'явилася у сукні свого улюбленого фасону і в квітковий принт, на шиї у монархині було намисто з перлів, яке вона носить протягом багатьох років.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Ця поява Її Величності на публіці стала першою, після того як вона потягла спину і змушена була дотримуватися постільного режиму. Також через травму раніше вона пропустила недільне богослужіння. А минулого місяця Її Величність провела ніч у лікарні короля Едуарда VII, після чого її лікарі рекомендували їй відпочивати кілька тижнів.

Королева Елизавета II / Getty Images

Читайте також:

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (33 фото)