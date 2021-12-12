У квітковій сукні і в обіймах Астаф'євої: учасниця "Холостяка-11" сходила на вечірку Playboy

У квітковій сукні і в обіймах Астаф'євої: учасниця "Холостяка-11" сходила на вечірку Playboy

Анна Гузєєва у жіночному луку побувала на паті.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – побувала на гарячій вечірці журналу Playboy.

В Instagram вона опублікувала знімки із заходу. На паті дівчина з'явилася у жіночній білій сукні з квітковим принтом та поясом на талії.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробивши зверху начос. Її аутфіт доповнив насичений вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах були лаконічні сережки, а на шиї – кулон на ланцюжку. У руках вона тримала чорну сумку. Червоний манікюр завершив лук Ані.

На фотозоні Гузєєва сфотографувалася, обіймаючись із хедлайнеркою вечірки – співачкою Дашею Астаф'євою, яка сяяла у чорній сукні з драпуванням. Свій образ вона доповнила зачіскою "кінський хвіст" та макіяжем з рожевою помадою.

Анна Гузєєва та Даша Астаф'єва/Instagram Анни Гузєєвої

"Вечірка журналу Playboy Ukraine. Хедлайнерка вечора неймовірна @da_astafieva. І турнір з покеру. Вечір вдався", — написала під фото Гузєєва.

Раніше Анна відвідала світський захід у ніжно-рожевій короткій сукні з білими вставками та ґудзиками.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

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