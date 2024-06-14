У квітковій сукні та з сумкою Chanel: доньку Дженніфер Гарнер заскочили на прогулянці фотографи

18-річна Вайолет Аффлек потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.
Вайолет – старша з трьох дітей колишнього подружжя – Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер. Днями дівчину заскочили на вулицях міста під час прогулянки.
Одягнена Вайолет була в просту коротку сукню в квітковий принт, зверху накинула в'язаний пудровий кардиган, одягла білі шкарпетки і взула кросівки, а через плече у неї висіла рожева сумка Chanel на ремінці-ланцюжку. Аффлек зібрала волосся у недбалий хвіст, була без макіяжу та в окулярах. У вухах дівчини були сережки.
Її мати Дженніфер Гарнер фотографи часто знімають під час пробіжок чи прогулянок. У повсякденному житті Дженніфер іноді навіть важко впызнати, оскільки вона не виділяється із загальної маси середньостатистичних американців.
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