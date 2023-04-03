У квітковій сукні та з сумкою Christian Dior: стильна Софія Вергара приїхала на знімання

50-річну колумбійську акторку Софію Вергару заскочили репортери дорогою на знімання America's Got Talent, над вісімнадцятим сезоном якого зараз триває робота у Пасадені.

Софія одягла чорну сукню-міді в квітковий принт, поверх якої накинула бежевий тренч і підібрала йому до тону босоніжки на платформі і високих підборах. У руках акторка тримала велику сумку Christian Dior Book Tote вартістю 3800 доларів. Зірка також носила великі сонцезахисні окуляри у принтованій оправі та уклала локони в об'ємну зачіску хвилями. На обличчі Вергари був макіяж, а губи були нафарбовані темною матовою помадою.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Минулого разу на знімання Софія Вергара приїхала у яскраво-рожевому вовняному пальті від бренду Valentino з невеликим бантом, вартість якого 7365 доларів. Під верхнім вбранням на ній був білий топ і рвані джинси капрі. Взута зірка була в яскраві туфлі-човники на підборах. Сумку цю акторка теж часто носить, вона її улюблена.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Нагадаємо, дорогою на знімання шоу також було заскочено Гайді Клум. Вона разом із Софією Вергарою вже багато років є суддями проєкту.

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