У квітковій сукні в бохоестетиці: праонучка Ернеста Гемінгвея відвідала Париж

37-річна Дрі Гемінгвей, яка є представницею відомої родини – дочкою акторки Меріел Гемінгвей та праонучкою письменника Ернеста Гемінгвея – з'явилася на публіці в Парижі.
Вона сяяла перед фотографами на заході Grand Diner du Louvre, який став частиною Тижня моди в Парижі, де відомі бренди зараз демонструють колекції жіночого одягу на сезон осінь-зима 2025-2026.
Дрі продемонструвала вбрання від Chloé у бохостилі, яке було виконане з ніжного шифону в квітковий принт. Сукня мала асиметричну спідницю, дуже коротку спереду та довгу ззаду. Також її прикрашало багато складок, рюшів та квадратне декольте.
Доповнила цей образ Гемінгвей бежевими туфлями, сумкою-хобо з принтом під змію та золотими ручками, а також макіяжем із рожевими рум'янами та помадою.
Нагадаємо, що нещодавно ми показували, який вигляд мала у день свого весілля тітка Дрі — відома модель Марго Гемінгвей, яка вкоротила собі віку.
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