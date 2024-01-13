У квітковій сукні від Christian Dior: Наталі Портман у романтичному аутфіті вийшла на червону доріжку

Наталі Портман відвідала церемонію вручення премії AFI Awards у Беверлі-Гіллз, на якій відзначали найкращі телепрограми і фільми минулого року.

Акторка з'явилася на червоній доріжці у романтичному аутфіті. Вона одягла білу сукню міді з різнокольоровим квітковим принтом від бренду Christian Dior. Вбрання має комір, короткі рукава і ґудзики.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Наталі взула чорні босоніжки на шпильках, зробила укладання з боковим проділом, макіяж смокі-айс і червоні манікюр та педикюр.

Портман також сфотографувалася зі своєю колегою Різ Візерспун та режисером і продюсером Тоддом Гейнсом.

Наталі Портман і Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Тодд Гейнс і Наталі Портман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Наталі Портман на шоу Jimmy Kimmel Live приїхала у чорній мінісукні з прозорим чорним бюстгальтером і в босоніжках на високих шпильках.

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