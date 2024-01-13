У квітковій сукні від Christian Dior: Наталі Портман у романтичному аутфіті вийшла на червону доріжку

42-річна акторка мала чудовий вигляд на заході.
Наталі Портман відвідала церемонію вручення премії AFI Awards у Беверлі-Гіллз, на якій відзначали найкращі телепрограми і фільми минулого року.
Акторка з'явилася на червоній доріжці у романтичному аутфіті. Вона одягла білу сукню міді з різнокольоровим квітковим принтом від бренду Christian Dior. Вбрання має комір, короткі рукава і ґудзики.
Наталі взула чорні босоніжки на шпильках, зробила укладання з боковим проділом, макіяж смокі-айс і червоні манікюр та педикюр.
Портман також сфотографувалася зі своєю колегою Різ Візерспун та режисером і продюсером Тоддом Гейнсом.
Нагадаємо, Наталі Портман на шоу Jimmy Kimmel Live приїхала у чорній мінісукні з прозорим чорним бюстгальтером і в босоніжках на високих шпильках.
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