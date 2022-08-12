У квітковій сукні від Dolce & Gabbana: ефектний вихід Гайді Клум

49-річна модель Гайді Клум продемонструвала черговий ефектний образ на зніманнях шоу талантів America Got Talent.
Манекенниця приїхала на запис шоу в розкішній сукні з квітковим принтом від Dolce & Gabbana, яку доповнила чорними босоніжками на шпильках, прикрашеними червоними квітками з боків.
Образ свій Гайді доповнила кількома перстнями та обручкою, а також великими сережками-кліпсами. Зробила собі укладання з мокрим ефектом та насичений макіяж очей.
В Instagram модель та одна із суддів проєкту "Америка шукає таланти" поділилася відео та показала, як позувала на доріжці фотографам.
А днями Клум демонструвала перед папарацці інший ефектний лук. Вона приїжджала на шоу в топі бюстьє та шортах Dolce & Gabbana і була взута в шкіряні ботильйони на шпильках від Giuseppe Zanotti.
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